Napoli: incontri, musica e poesia all'insegna di Dante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume "La Divina Commedia di Antonio Maria Esposito tra miniatura, scultura e spiritualità", conduce attraverso le fotografie di Giorgio Cossu e cinque saggi di alto valore accademico in zone sorprendenti dell'arte ispirata a Dante che saranno approfondite durante la presentazione, con l'ausilio della guida di Carlo Ossola. Della pratica medievale dell'illustrazione della Commedia parleranno Fara Autiero e Serena Picarelli dell'Illuminated Dante Project mentre Teresa Prudente dell'Università di Torino metterà in luce sue interpretazioni novecentesche nel Modernismo, e in particolare in Virginia Woolf, e Léa Vagner del Museodivino rivelerà infine le "scintille del Romanticismo" nascoste nel rapporto tra Dante e la scultura. Saranno presenti anche il fotografo e l'editore del volume, che è stato interamente realizzato grazie al sostegno del Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche del 2021. Un Dante al confine con Pulcinella è poi il protagonista alle 19.00 di "Dante nell'Inferno napoletano", breve anteprima di uno spettacolo ancora inedito alla scoperta di una rilettura tutta partenopea della Divina Commedia a cura di Carlo Faiello con canti, musiche e poesie, da Matilde Pierro a Pasquale Ruocco: in scena lo stesso Carlo Faiello in compagnia di Sonia De Rosa, Gennaro Monti e Pina Valentino. A conclusione di questo ricco pomeriggio alle 20.00 la conferenza-concerto "Dante, Mazzini, la Musica e le Stelle (e una chitarra napoletana)", realizzata con il patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centocinquantesimo anniversario della morte di Giuseppe Mazzini. (Ren)