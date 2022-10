Industria: Istat, fatturato +3,6 per cento ad agosto, +23,1 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto si stima che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, aumenti del 3,6 per cento, in termini congiunturali, registrando una dinamica positiva su entrambi i mercati (+3,4 per cento su quello interno e +3,8 per cento su quello estero). Lo riferisce l'Istat. Nel trimestre giugno-agosto 2022 l’indice complessivo è cresciuto del 2,6 per cento rispetto al trimestre precedente (+2,7 per cento sul mercato interno e +2,4 per cento su quello estero). Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, ad agosto gli indici destagionalizzati del fatturato segnano un aumento congiunturale per i beni strumentali (+6,0 per cento), per i beni di consumo (+4,3 per cento) e per i beni intermedi (+3,0 per cento), mentre si registra una flessione per l’energia (-4,2 per cento). Corretto per gli effetti di calendario il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 23,1 per cento, con incrementi del 22,9 per cento sul mercato interno e del 23,5 per cento su quello estero. I giorni lavorativi sono stati 22 come ad agosto 2021. Per quanto riguarda gli indici corretti per gli effetti di calendario riferiti ai raggruppamenti principali di industrie, si registrano incrementi tendenziali assai marcati per l’energia (+53,2 per cento), più contenuti per i beni di consumo (+22,8 per cento), i beni strumentali (+19,4 per cento) e i beni intermedi (+18,7 per cento). Tutti i settori di attività economica mostrano una crescita tendenziale sostenuta. (segue) (Com)