Pensioni: Inps, 16 milioni beneficiari nel 2021 per 313 milioni di euro (3)

- Infine, ci sono 650.799 titolari di rendite di tipo indennitario, di cui la grande maggioranza (il 72 per cento) cumula tale prestazione con altri tipi di prestazione previdenziale e/o assistenziale.Analizzando la distribuzione dei pensionati per classe di età, di ampiezza quinquennale tra i 65 e i 79 anni, si osserva che la classe più numerosa, sia per i maschi che per le femmine, è quella degli ultraottantenni. La classe dove si riscontra l’importo medio più elevato è, per entrambi i sessi, quella tra 65 e 69 anni. Dall’analisi della distribuzione territoriale di pensioni e pensionati si osserva che sia pensioni che pensionati si concentrano maggiormente nelle regioni settentrionali, con una percentuale del 47 per cento per entrambi. Gli importi medi delle pensioni sono più elevati al Nord rispetto al resto dell’Italia (+7,2 punti percentuali rispetto alla media nazionale). Anche per quanto riguarda il reddito pro capite, è il Nord quello con la media più alta (+4,8 per cento rispetto alla media nazionale), seguito dal Centro (+4,3 per cento), mentre nel Mezzogiorno si rilevano valori al di sotto della media nazionale. (Com)