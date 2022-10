Industria: Istat, fatturato +3,6 per cento ad agosto, +23,1 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento al comparto manifatturiero, ad agosto si stima che l’indice destagionalizzato del fatturato in volume registri un aumento in termini congiunturali (+2,9 per cento). Corretto per gli effetti di calendario, il volume del fatturato per il comparto manifatturiero cresce in termini tendenziali del 7,7 per cento, con un incremento molto più contenuto di quello in valore (+23,0 per cento). Nel suo commento l'Istat sottolinea come ad agosto, il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, "torna a crescere in termini congiunturali, dopo i lievi arretramenti dei due mesi precedenti, con l’indice destagionalizzato che tocca il livello più elevato dall’inizio della serie storica (gennaio 2000). Considerando l’indicatore in volume relativo al comparto manifatturiero, la dinamica risulta tuttavia assai meno accentuata. Nel confronto tendenziale su dati corretti per i giorni lavorativi, si osserva un marcato incremento del valore del fatturato sia in termini complessivi sia con riferimento ai principali raggruppamenti di industrie, con aumenti particolarmente ampi per il comparto energetico. Anche in questo caso la crescita in volume risulta decisamente più contenuta". (Com)