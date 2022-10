Campania: Lega, solidarietà a Carmela Rescigno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Massima solidarietà alla consigliera Carmela Rescigno, vittima di una chiara intimidazione. È inquietante la coincidenza della busta con proiettile all'indomani della sua designazione dal Partito alla guida della Commissione Anticamorra della Regione Campania. Il nostro impegno per la legalità e la lotta alle ingiustizie sociali non sarà mai scalfito da nessuna azione o minaccia. Saremo al suo fianco. Confidiamo negli investigatori e auspichiamo che vengano prese tutte le precauzioni del caso e che i responsabili vengano immediatamente individuati e puniti". Così una nota il segretario regionale, Valentino Grant, e il capogruppo in Regione Campania, Severino Nappi, a nome dell'intera Lega Campania. (Ren)