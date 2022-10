Cultura: al via da lunedì il progetto del comune di Napoli "Extrae Moenia. La città esplosa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 31 ottobre alle ore 11 nella Chiesa dell'Immacolata Concezione a Capodichino, in Piazza Giuseppe Di Vittorio, sarà presentato il progetto culturale del comune di Napoli "Extra Moenia. La Città esplosa", realizzato con il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, curato dall'Associazione Domenico Scarlatti. Dieci spettacoli, tra novembre e dicembre, un Laboratorio teatrale e un Laboratorio musicale aperti ai giovani del territorio. Gli eventi saranno ambientati in siti di grande interesse storico e culturale nella VII Municipalità: Chiesa dell'Immacolata Concezione a Capodichino, Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, Chiesa Sant'Antonio di Padova a Carbonelli, Hotel Fiorentina, Hotel Palazzo Argenta, Museo Laboratorio della civiltà contadina "Masseria Luce" e lo storico complesso industriale oggi centro commerciale "La Birreria". Spettacoli di musica, teatro danza, reading e laboratori con la partecipazione di prestigiosi artisti, tra cui: Isa Danieli, Patrizio Rispo, Bruno Persico, Raffaella Ambrosino, Gabriella Colecchia, Daniele Sepe, Cosimo Alberti, Giovanni Allocca, Imma Cardano, Antonello Tudisco, Stefano Innamorati, Orchestra da Camera di Napoli, Enzo Amato, Gianni Gambardella, Antonio Mocciola, Stefano Sannino, Barbara Buonaiuto, Michele Montefusco, Salvatore Della Vecchia, Massimo Cecchetti, Roberto Ciscognetti. Il tutto sotto la direzione artistica della violinista Eleonora Amato. (segue) (Ren)