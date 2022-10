Ue: Commissione approva piano Italia a sostegno di imprese manifatturiere campane in crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un piano di aiuti italiano da 58 milioni di euro per sostenere le imprese manifatturiere nel contesto della guerra in Ucraina. La misura è stata approvata nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato e sarà aperta alle imprese manifatturiere con una sede operativa stabilita prima del primo febbraio 2021 nella regione Campania. Il piano prevede che gli aiuti assumano la forma di sovvenzioni dirette. L'importo per azienda sarà calcolato in base alla differenza tra i costi medi unitari dell'energia (kWh) nel 2022 rispetto al 2021. Per essere ammissibile al finanziamento, un'azienda dovrà dichiarare un aumento dei costi energetici totali di almeno 5 mila euro. L'aiuto non potrà superare i 500 mila euro per impresa e sarà concesso entro il 31 dicembre 2022. (Beb)