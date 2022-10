Campania: Cantalamessa (Lega), busta con proiettile a nostra consigliera. Non cederemo alla paura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra consigliera regionale Rescigno ha ricevuto un proiettile in una busta chiusa nella sua cassetta della posta. Un atto ignobile, in primis perché questi gesti sono sempre vili, tanto poi che parliamo di una donna e una rappresentante dei cittadini campani, una persona per bene che fa politica per passione. Questi vigliacchi sappiano che otterranno solo l'effetto opposto: non cederemo alla paura. Dietro e di fianco quell'individuo ci sono le Forze dell'Ordine, lo Stato e tutta la società civile che sono e saranno sempre più vicino alle persone che combattono per i propri cittadini e la propria terra". Lo ha dichiarato il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, responsabile del dipartimento Antimafia del partito. (Ren)