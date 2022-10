Energia: Marchiello, cento milioni per fronteggiare il 'caro bollette' delle imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul ruolo dei commercialisti si è soffermata Marilena Nasti, consigliera delegata dell'Odcec di Napoli: "Con grande soddisfazione accogliamo la novità che queste misure prevedono un meccanismo premiale e non meramente cronologico. Lo ritengo assolutamente adeguato al momento che viviamo, che impone di dare precedenza a chi è in maggiore difficoltà. Ritengo assolutamente proficuo il dialogo continuo tra l'Ordine e Palazzo Santa Lucia grazie al quale i commercialisti possono esercitare a pieno il ruolo fondamentale di attuatori delle misure in concreto, a supporto delle aziende delle quali siamo primi interlocutori". I dettagli tecnici del Piano sono stati illustrati da Alfonso Bonavita, dirigente sviluppo economico della Regione Campania: "Il Piano socio economico della Regione Campania con 400 milioni di euro anticipa le misure nazionali, a dimostrazione di voler essere tempestivi con questa misura ponte a sostegno delle imprese e dei cittadini. Il Piano è articolato in diverse misure per cittadini, comuni e imprese. La misura per il bonus energia serve a tamponare l'emergenza dell'aumento dei costi; il bando, già pubblicato in Gazzetta, ha la clausola dello 'stand still' perché necessita dell'ok da parte della Commissione europea. Beneficiarie sono le imprese manifatturiere, il settore più energivoro e dunque maggiormente colpito. La misura per la conversione ecologica - ha aggiunto Bonavita - riguarda gli investimenti ed è più di medio periodo e finalizzata a ristrutturare i processi produttivi riducendo impatto su ambiente e riducendo costi delle forniture energetiche in modo strutturale aumentando la competitività. In questo caso l'avviso pubblico è previsto nel mese di novembre. Pur essendo procedure a sportello il criterio cronologico non sarà preso in considerazione, dando la precedenza a quello del maggior danno subito". Ha concluso i lavori Angela Fragnelli (presidente della Commissione Finanza agevolata e PNRR) – che ha parlato dei contributi a fondo perduto a favore di ristoranti, gelaterie e pasticcerie. (Ren)