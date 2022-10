Pensioni: Inps, 16 milioni beneficiari nel 2021 per 313 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 78 per cento delle pensioni è di tipo IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti), mentre le assistenziali (invalidità civili, assegni e pensioni sociali, pensioni di guerra) costituiscono il 19 per cento del totale; il rimanente 3 per cento circa è rappresentato dalle prestazioni di tipo indennitario, costituite dalle rendite Inail. Il gruppo più numeroso di pensionati è quello dei titolari di pensioni di vecchiaia: sono 11.263.961, di cui 3.131.469 (il 28 per cento) sono anche titolari di trattamenti di altro tipo. I pensionati di invalidità previdenziale sono circa un milione, il 49 per cento dei quali cumula pensioni di tipo diverso. I titolari di pensioni ai superstiti sono 4.276.943; circa un terzo (il 33 per cento) percepisce solo pensioni ai superstiti, mentre il restante 67 per cento percepisce anche pensioni di altro tipo. I beneficiari di prestazioni assistenziali sono circa 3,7 milioni; il 50 per cento è titolare anche di prestazioni diverse da quelle assistenziali. Sono principalmente i beneficiari di indennità di accompagnamento che percepiscono anche pensioni di tipo previdenziale. (segue) (Com)