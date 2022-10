Campania: Ilaria Perrelli eletta presidente della Consulta regionale femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ilaria Perrelli è stata eletta presidente della Consulta regionale per la Condizione della donna, che si è insediata, ieri, nell'Aula del Consiglio Regionale della Campania. "Un sincero e sentito ringraziamento a tutte le componenti della Consulta Regionale per la Condizione della Donna, dalle associazioni, agli ordini, alle rappresentanti dei sindacati e delle parti datoriali per avermi sostenuta ed eletta Presidente", ha detto Perrelli, che ha aggiunto: "Sono onorata di un'elezione che è il risultato della rete femminile costruita negli anni in cui, da portavoce della presidente Rosetta D'Amelio, ho accompagnato il lavoro della Consulta, aiutando a realizzare il suo programma di iniziative. Sono certa che insieme potremo essere una squadra forte, coesa e ciascuna dovrà sentirsi protagonista, valorizzando i propri saperi e le proprie competenze. Da parte mia - ha continuato Perrelli - lavorerò con passione e tenacia e continuerò il percorso avviato in questi anni con l'obiettivo di far crescere ancora di più la Consulta". " Durante la pandemia abbiamo compreso il valore della cura e riconosciuto la forza delle donne di guardare oltre l'emergenza - ha proseguito Perrelli - , oggi occorre quella lungimiranza femminile per realizzare un welfare inclusivo basato sulla condivisione dei compiti e per contrastare l'insidia di un ritorno al passato. Perché nessun diritto può essere dato per acquisito per sempre e allora bisogna difenderlo". "Tra gli obiettivi della Consulta - ha spiegato Perrelli - allargare la rete e coinvolgere molte più donne, a partire dalle più giovani perché proprio nelle ragazze c'è un gap tra la coscienza dei diritti acquisiti e la realtà, perché abbiamo fatto grandi passi avanti sul terreno dell'emancipazione e le pari opportunità, poco, ancora troppo poco sul terreno culturale, della differenza di genere, della liberazione e delle libertà. I dati ci dicono che le ragazze hanno scommesso sullo studio, la qualità, l'impegno professionale e pagano prezzi altissimi per potercela fare, per potere scegliere in autonomia e libertà perché i loro sogni e aspirazioni si scontrano con stereotipi, antichi pregiudizi e grandi difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro, costrette ancora oggi a sentirsi dire ai colloqui di lavoro che la la maternità è un problema". "Per questo - ha concluso la neo presidente - occorre una Consulta ancora più aperta e inclusiva, un lavoro di ascolto per risolvere i problemi e valorizzare buone pratiche ed esperienze. Saremo le sentinelle del cambiamento per motivare e promuovere sempre di più la partecipazione delle donne alla vita politica e sociale sul territorio. Saremo una Consulta itinerante. Che non si riunisce solo a Napoli e che sollecita la costruzione di luoghi di donne in tutta la regione". All'assemblea di insediamento è intervenuta la Vice Presidente del Consiglio regionale, Loredana Raia, delegata dal presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero, la quale, introducendo i lavori, ha ricordato l'importante produzione legislativa realizzata in Consiglio regionale a favore delle donne, esaltando, nel contempo, l'impegno della Consulta in questi anni, in particolare, ricordando il successo dei progetti rivolti alle scuole, incoraggiando la nuova Consulta a continuare l'impegno nei confronti delle nuove generazioni per costruire una cultura della parità, necessaria per l'ammodernamento della nostra società. (Ren)