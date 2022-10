Agroalimentare: a Napoli torna Gustus, per l'ottava edizione anche le sezioni del Campionato Mondiale di Tiramisù (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'arco dei tre giorni della kermesse ci sarà, inoltre, un focus sul prodotto "Panettone" diventato oggi la massima espressione del Made In Italy nel mondo e dove la Campania rappresenta un volano economico del settore. "Ci aspettiamo un evento ancora più bello degli anni passati. Gustus - ha evidenziato Luigi Vitiello, numero uno dell'Unione regionale Cuochi della Campania - rappresenta un evento straordinario per Napoli, il Sud e per tutta l'Italia. Sarà una bella vetrina. Organizzeremo una tre giorni molto intensa dove valorizzeremo tutti i prodotti della Campania, affronteremo tematiche importanti per sensibilizzare la categoria sulla questione dello spreco alimentare, la vera sostenibilità. Parleremo anche di come affrontare la situazione rincari". Grande attesa anche per Federcarni che, dopo aver aumentato ancora i propri spazi al salone, per due giorni si dedicherà alla formazione intensiva. "Siamo nuovamente presenti a Gustus, negli ultimi anni - ha dichiarato Piero Pepe, presidente Federcarni Campania - abbiamo incrementato il nostro lavoro fornendo agli operatori sempre nuovi aggiornamenti grazie ai corsi professionali, di formazione gratuita per tutti i lavoratori del settore. Quest'anno avremo un vasto repertorio: faremo corsi di frollatura, corsi di salatura, preparati pronti a cuocere, cottura delle carni e tanti altri e tutto quello che prepareremo sarà degustato sul posto. In più per la prima volta collaboriamo con ospiti, del settore, di rilievo nazionale e avremo la partecipazione di Federcarni nazionale e di tutti i presidenti regionali di Federcarni". (Ren)