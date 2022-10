Ambiente: ad Amalfi bambini e nonni insieme per l'iniziativa ecologica "Puliamo il Mondo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'educazione ambientale parte dai più piccoli ad Amalfi. È in programma per venerdì 28 ottobre, a partire dalle ore 9, l'iniziativa "Puliamo il Mondo" che vedrà protagonisti gli alunni delle classi quarte e quinte dell'Istituto Comprensivo "G. Sasso", insieme ai nonni dell'Associazione Pensionati e ai volontari della Protezione Civile Millennium. Prosegue con entusiasmo la campagna di salvaguardia dell'habitat naturale promossa dall'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano. Dopo il successo riscosso negli scorsi giorni dalla giornata di pulizia "Spiagge e Fondali Puliti" insieme agli studenti degli istituti superiori e ai sub di MareNostrum Archeoclub Italia, questa volta la manifestazione si sposterà verso le aree montane più interne di Amalfi, in particolare nella zona "La Selva", raggiungibile a piedi attraverso i sentieri. "La scuola e i bambini sono una direttrice fondamentale della nostra amministrazione – ha sottolineato il sindaco Daniele Milano - Quello dei bimbi è un mondo che ci affascina e con cui abbiamo un rapporto speciale. Per questo viviamo con slancio queste occasioni di salvaguardia dell'ambiente come "Puliamo il Mondo", in collaborazione con Legambiente: sono azioni di cittadinanza attiva che servono a lasciare un'impronta, una traccia, per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Vogliamo proteggere il nostro ecosistema naturale e la bellezza del nostro paesaggio, dal mare alle nostre montagne, meno pubblicizzate, ma apprezzate molto". (segue) (Ren)