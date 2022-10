Cinema: sedici cortometraggi sul cibo e la biodiversità protagonisti di Moviemmece a Torre del Greco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre ai cortometraggi in concorso, verrà proposta la visione di quattro film internazionali e di uno spettacolo di Amedeo Colella, in scena stasera con "Pinnule 'e cucina e sciruppo 'e cantina" (giovedì 27 ottobre, ore 18:30 – evento gratuito, con prenotazione obbligatoria via Whatsapp al numero 3405768140 o via email a segreteria@moviemmece.it). Quattro i film internazionali fuori concorso proiettati nel Multisala Corallo: oggi, giovedì 27 ottobre, alle 16:30 "La Crociata" di Louis Garrel (Francia, 2021). A seguire animazione-dibattito a cura di Gioco, Immagini e Parole; stasera alle 20:30 "La donna elettrica" di Benedikt Erlingsson (Francia, Islanda, Ucraina, 2018). Segue incontro con Fridays for Future, Officina Femminista, Extincion Ribellion; domani, venerdì 28 ottobre, alle 16:30 "La mia vita da zucchina" di Claude Barras (Svizzera, Francia, 2016). A seguire animazione-dibattito a cura di Art 33; domani sera alle 20:30 "Urbano rurale orti in città" di Raffaele Iardino e Diego D'Ambrosio (prodotto da Agritettura 2.0 e Uncoso). Segue incontro con protagoniste e protagonisti, autrici e autori del film. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Moviemmece è organizzato dalle associazioni Fuori dal Seminato, Art33 e Le Tribù, realtà che si propongono, attraverso il cinefestival, di raccontare piccole e grandi emergenze sociali ed ecologiche e di sensibilizzare il territorio su questioni di integrazione e giustizia sociale e ambientale, utilizzando come strumento l'arte cinematografica per arrivare al grande pubblico. (Ren)