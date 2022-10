Campania: Cammarano (M5S), adottare subito un piano olivicolo regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'incremento dei costi per l'olivicoltura e le difficoltà che vivono gli operatori del comparto necessitano della massima attenzione da parte della politica regionale. In una situazione come questa diventa ancora più impellente capire quali siano le considerazioni degli addetti ai lavori. L'audizione tenuta in Commissione Aree interne e Agricoltura, insieme al presidente Francesco Emilio Borrelli, ha avuto l'obiettivo di sviscerare le problematiche esistenti e di proporre un'azione coordinata, un piano olivicolo regionale capace di dare nuovo impulso e accompagnare con successo gli sforzi portati avanti dal settore. Abbiamo apprezzato la scelta dell'assessore all'Agricoltura Nicola Caputo di convocare un tavolo tecnico entro i primi quindici giorni di novembre in modo da orientare la politica su un tema così importante per l'economia campana". Lo ha dichiarato il presidente della Commissione Aree interne del consiglio regionale della Campania, Michele Cammarano, a margine dell'audizione. "Con oltre 8,5 milioni di piante, 75.000 ettari coltivati ad oliveto ed una produzione di oltre 180.000 ettolitri di olio nel 2021, la Campania è una regione leader nel comparto sul piano nazionale, collocandosi al quarto posto in Italia per quantità di prodotto. Inoltre - ha concluso Cammarano - la quasi totalità della coltivazione in atto si sviluppa nelle Aree Interne, dunque, sostenere questa filiera significa far rigenerare socialmente ed economicamente i nostri territori creando occupazione qualificata e valido sostegno economico". (Ren)