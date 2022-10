Pensioni: Inps, 16 milioni beneficiari nel 2021 per 313 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prestazioni del sistema pensionistico italiano vigenti al 31.12.2021 sono 22.758.797 (+0,2 per cento rispetto al 2020), per un ammontare complessivo annuo di 313.003 milioni di euro (+1,7 per cento rispetto al 2020). Lo riferisce l’osservatorio l’Istat sulle “Prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema pensionistico italiano” al 31 dicembre 2021. I beneficiari di prestazioni pensionistiche sono 16.098.748 (+3,6 per cento rispetto al 2020), con una media di 1,4 pensioni a testa, anche di diverso tipo: il 68 per cento percepisce una sola prestazione, mentre il 32 per cento ne percepisce due o più; in particolare, il 24 per cento dei beneficiari percepisce due prestazioni, il 75 per cento tre e l’1 per cento quattro o più. Le donne rappresentano la quota maggioritaria sul totale dei pensionati (il 52 per cento), ma gli uomini percepiscono il 56 per cento dei redditi pensionistici: l’importo medio dei redditi percepiti dalle donne è infatti inferiore rispetto a quello degli uomini del 27 per cento (16.501 contro 22.598 euro). (segue) (Com)