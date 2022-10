Cultura: al via domani a Napoli l'ottava edizione di Ricomincia dai Libri - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diego De Silva, Maurizio de Giovanni, Marco Missiroli, Daria Bignardi, Ezio Mauro, Valeria Parrella, Viola Ardone, Andrea Pomella, Titti Marrone, Paolo Miggiano, Simona Sparaco, Francesco Spiedo, Simonetta Gola, Martin Rua, Massimiliano Coccia, Fabio Bacà, Rachele Furfaro, Pier Luigi Razzano, Marco Peano, Alessandro Barbaglia, Marco Balzano, Antonio Pascale, Alessandra Selmi, Daniela Ranieri, Giancarlo Piacci, Alba Donati, Sara Bilotti, Diego Lama, Patrizia Papa. Questi gli ospiti dell’ottava edizione di Ricomincio dai Libri, la fiera del libro di Napoli a ingresso gratuito che si terrà dal 28 al 30 ottobre nella Galleria Principe di Napoli. Il tema di quest’anno è “A’bona crianza”. Spiega il direttore artistico di RdL, Lorenzo Marone: "‘A bona crianza è l’insieme delle buone maniere per vivere dignitosamente in società: l’educazione, il garbo, la cortesia e il rispetto verso il prossimo, l’ascolto. Dove tutto è ormai chiasso, cerchiamo il silenzio, dove ogni cosa è da conquistare, sollecitiamo la pazienza, dove c’è arroganza, impariamo a tenerci l’ultima parola, la lasciamo agli altri, nella convinzione che avere ragione non sia poi così importante. Dove ogni sentimento nobile è considerato “buonismo”, insistiamo a praticare la buona educazione, dove impera la maleducazione, resistiamo, e rispondiamo con la buona creanza". Il manifesto della Fiera è opera dello street artist Luca Carnevale. “Questa ottava edizione di Ricomincio dai Libri ci regalerà tante emozioni, visti i tanti temi che affronteremo durante la manifestazione”, dichiara la presidente di Ricomincio dai Libri, Deborah Divertito. "Siamo molto felici di tornare in un luogo, la Galleria Principe, che l'anno scorso ci ha regalato un'edizione straordinaria. Ci siamo impegnati molto per continuare sulla stessa scia e offrire alla città di Napoli una fiera di altissimo livello”. “L’ottimo lavoro svolto lo scorso anno ci ha permesso di continuare alcune collaborazioni per noi importanti, con il Mann, per fare un esempio, e con i genitori di Mario Paciolla che oggi più che mai hanno tutto il nostro sostegno morale su questa tragica vicenda”, conclude Divertito.(Ren)