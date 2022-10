Campania: Volpe (Campania Libera-Psi) presenta LexStart, la prima legge regionale scritta dai giovani - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "LexStart! La prima legge regionale scritta dai giovani": è l'iniziativa del consigliere regionale del Campania Libera-Psi, Andrea Volpe, che sarà presentata alla stampa il giorno 11 novembre 2022 alle ore 11,00 nell'Aula del Consiglio Regionale della Campania, con la partecipazione del Presidente dell'Assemblea legislativa campana, Gennaro Oliviero. "La mia iniziativa è rivolta ai giovani campani tra i 18 e i 30 annied è finalizzata ad avvicinarli alle Istituzioni ed, in particolare, all'Istituzione regionale, attraverso il confronto, le proposte, la partecipazione per giungere alla stesura di una vera proposta di legge regionale, che porterà la mia firma ed avrà il suo iter nelle Commissioni competenti ed in Consiglio", ha spiegato Volpe, Questore alle finanze del Consiglio regionale della Campania, che ha aggiunto: "il percorso di 'LexStart!' si svilupperà in diversi momenti, a cominciare con la conferenza stampa dell'11 novembre, alla quale parteciperanno anche i protagonisti dell'iniziativa, ovvero i giovani che, attraverso la comunicazione sui social, hanno manifestato interesse per questo percorso, per proseguire con la nascita di una proposta di legge e con il suo iter in Consiglio regionale, aprendo il "Palazzo" ai giovani per testimoniare la vicinanza della politica alla loro sensibilità e alle loro problematiche e per attivare concrete occasioni di partecipazione istituzionale". (Ren)