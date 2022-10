Innovazione: Huawei partner tecnologico di 'Innovation Village' alla Città della Scienza di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Huawei è partner di Innovation Village, evento sull'innovazione nel Sud Italia organizzato da Knowledge for Business e promosso da Regione Campania, al via oggi presso il Centro Congressi di Città della Scienza a Napoli. In qualità di partner tecnologico della manifestazione, Huawei ha messo a disposizione le tecnologie, gli apparati e i device a supporto della realizzazione dell'evento, garantendo un supporto tecnologico per il servizio di reception, la fluida integrazione tra fisico e virtuale attraverso i propri strumenti di videoconferenza basati su hardware di alta qualità e intelligenza artificiale, nonché la possibilità di ottimizzare la copertura Wi-Fi della Città della Scienza con Access Point di ultima generazione.Inoltre, Huawei si inserisce in questa due giorni di conferenze, workshop e talk incentrati sul tema dell'innovazione con due momenti dedicati. (segue) (Ren)