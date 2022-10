Imprese: Flixbus e Iveco bus annunciano progetto per sostenibilità a lunga distanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto pilota annunciato da Iveco bus e Flixbus si configura come un'opportunità preziosa per riunire i diversi attori della filiera dell'autobus - costruttori, operatori e aziende locali - intorno alla missione, profilata a livello istituzionale, di garantire alle persone soluzioni di mobilità collettive sempre più green ed efficienti, nonché alla portata di tutte le tasche. Con Iveco bus, leader mondiale nella produzione di veicoli industriali e autobus, e Flixbus, l'operatore globale che ha rivoluzionato la mobilità su gomma, partecipa al progetto anche Autoservizi Borman, impresa partner di Flixbus con sede a Tricase (LE), responsabile del servizio operativo per la linea Lecce-Napoli su cui verrà impiegato Evadys. Fondata nel 1947, l'azienda si è gradualmente radicata sul territorio a livello provinciale e regionale, per poi maturare un'importante presenza nazionale e internazionale con partner come la stessa Flixbus. La partecipazione attiva di Autoservizi Borman al progetto - aggiunge la nota - evidenzia innanzitutto il ruolo attivo delle Pmi locali nell'innovazione, anche in chiave green, di un mercato destinato ad acquisire sempre più importanza, soprattutto alla luce dei rincari in altri settori della mobilità, come quello delle linee aeree. Inoltre, il progetto attesta la validità delle sinergie fra imprese globali e locali, basate sul connubio virtuoso fra le competenze tecnologiche e innovative tipiche delle start-up e l'esperienza pluriennale sul campo dalle aziende storiche del territorio, nonché di quelle esistenti fra costruttori e operatori. La consegna di Evadys ad Autoservizi Borman - conclude la nota - è avvenuta venerdì 7 ottobre a Bari, presso la sede del concessionario Iveco Di Pinto & Dalessandro. (Com)