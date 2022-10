Energia: Marchiello, cento milioni per fronteggiare il 'caro bollette' delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'ambito del Piano socio economico varato dalla Giunta il prossimo 4 novembre aprirà lo sportello relativo al bando per il contributo alle imprese per fronteggiare il caro-energia che in molti casi è diventato devastante per le aziende. La Regione Campania mette in campo da subito 58 milioni di euro per gli imprenditori, già disponibili, ai quali se ne sommeranno altri 42". Lo ha annunciato Antonio Marchiello, assessore alle Attività produttive della Regione Campania, nel corso del webinar "Piano socio economico per famiglie e imprese della Regione Campania: bonus energia per gli extra costi delle imprese legati alla crisi energetica" promosso dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presieduto da Eraldo Turi. "Accanto a questa misura – ha proseguito Marchiello – è previsto un bando per i piccoli comuni, sotto i 5mila abitanti, per la costituzione delle comunità energetiche. La Campania ha le condizioni ideali per lo sviluppo green e puntare alle rinnovabili è doveroso. Un terzo bando, altrettanto importante, riguarderà la riconversione energetiche delle aziende con un fondo di 50 milioni destinate a quelle imprese che intendono diventare completamente autosufficienti. Ritengo il ruolo dei commercialisti fondamentale per l'attuazione di queste misure, con la loro capacità di offrire la giusta assistenza tecnica alle imprese che devono partecipare ai nostri bandi". (segue) (Ren)