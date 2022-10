Cultura: al via da lunedì il progetto del comune di Napoli "Extrae Moenia. La città esplosa" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno presenti alla conferenza stampa monsignor Doriano Vincenzo De Luca, decano del VII Decanato dell'Arcidiocesi di Napoli; il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l'Assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli Teresa Armato, il Sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno, l'Assessore alla Cultura del Comune di San Giorgio a Cremano Pietro Da Martino, il Presidente della VII Municipalità Antonio Troiano, il Presidente della Commissione Cultura della VII Municipalità Valentina di Vaio, Caterina Esposito, dirigente del Centro Commerciale di Miano la Birreria. Inoltre, in occasione della Marcia per la Pace, organizzata dalla Regione Campania, saranno presenti alla conferenza stampa anche alcuni rappresentanti delle comunità ucraina e ed iraniana a Napoli. Notizie dettagliate sulle iniziative in programma: www.extramoenia.cloud. (Ren)