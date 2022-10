Camera: Grimaldi (Avs), depositata interpellanza per chiedere pubblicazione Pnacc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inventarsi un ambientalismo conservatore non funziona: proprio i giovani attivisti a cui la Premier si è rivolta sanno benissimo che non esiste ecologismo senza una messa in discussione del sistema di sfruttamento delle risorse, dell’ambiente e degli esseri umani che ha prodotto la crisi climatica e ambientale. Vorremo sentirci dire dal Governo che il Piano per il clima, elaborato già 5 anni fa, verrà approvato, pubblicato e soprattutto attuato. Non succederà ahimè, ma noi ci faremo sentire. Eccome. E non saremo soli", conclude Grimaldi (Rpi)