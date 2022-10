Napoli: torna a risplendere la facciata della Chiesa di Santa Luciella completamente restaurata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme ai responsabili dell'Associazione Respiriamo Arte, sono intervenuti alla presentazione: Maria Caniglia, Presidente IV Municipalità Comune di Napoli, Fabrizia Paternò di San Nicola, Soprintendente del Pio Monte della Misericordia, Alessandro Pasca di Magliano già Soprintendente del Pio Monte della Misericordia, Daniela Buffolano, Brand Manager Parmalat. Presente Don Federico Battaglia, Direttore Diocesano Ufficio Pastorale Giovanile Chiesa di Napoli e direttore del Progetto Policoro, programma che ha consentito l'avventura di Santa Luciella in linea con l'obiettivo di sostegno all'imprenditorialità giovanile. Ancora, hanno partecipato all'evento Don Giacomo Equestre, Direttore Ufficio Beni Culturali Chiesa di Napoli, Padre Salvatore Fratellanza, rappresentante dell'Arciconfraternita proprietaria di Santa Luciella e Padre Guy Gervais Nsama, Parrocchia di San Gennaro all'Olmo. Nel 2020 si è dato il via al progetto di restauro della facciata sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, nelle persone della dott.ssa Barbara Balbi e della dott.ssa Giovanna Russo Krauss. Nel settembre 2021, sono cominciati i lavori veri e propri di restauro realizzati dalla Artes Restauro e Servizi per l'Arte Soc. Coop., direttore dei lavori Arch. Massimo Naviglio. (segue) (Ren)