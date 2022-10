Napoli: torna a risplendere la facciata della Chiesa di Santa Luciella completamente restaurata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il recupero di Santa Luciella nasce dall'impegno dell'Associazione Respiriamo Arte, con l'aiuto del Pio Monte della Misericordia che ha favorito lo start up e che, in linea con i suoi valori, dedica una delle aree di intervento sociale dell'Ente allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili. L'individuazione del gruppo di giovani laureati dell'Associazione, preparati e motivati a valorizzare un bene abbandonato del centro storico di Napoli, e l'iniziale sostegno economico e progettuale dell'Ente di via Tribunali, hanno consentito, oltre sei anni fa, la partenza del progetto. Nel 2016 l'Associazione ha ottenuto il comodato d'uso della Chiesa di Santa Luciella ai Librai, abbandonata per più di trent'anni e resa nuovamente accessibile e aperta al pubblico nell'aprile 2019. Sono poi state moltiplicate le forze: nel 2020 Parmalat, da sempre fortemente attivo con il marchio Berna nel sostegno ad iniziative di valenza sociale e culturale, ha investito nel progetto e finanziato l'intervento di recupero della facciata della chiesa, confermando il proprio legame profondo con il territorio che si tramanda di generazione in generazione a supporto del lavoro giovanile. #GenerazioneBerna è infatti il titolo dell'iniziativa che ha accompagnato in questi anni la campagna di promozione da parte di Parmalat - Berna per sostenere il progetto, partecipando con un importante contributo economico alla rinascita di un prezioso bene artistico di Napoli. La collaborazione tra le tre diverse realtà esprime il comune obiettivo di riappropriarsi e restituire alla comunità pezzi importanti della nostra storia, sostenendo il lavoro giovanile. (segue) (Ren)