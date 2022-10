Istruzione: Valditara, "Merito" è valore costituzionale, scuola torni a essere vero ascensore sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I primi giorni del mio incarico sono stati tutti assorbiti dall'impostazione del lavoro che ci attende perché, a maggior ragione nell'attuale momento storico, non c'è tempo per polemiche. Oggi, che il presidente del Consiglio ha esposto le linee programmatiche del governo, tengo a evidenziare che il 'Merito', che il governo medesimo ha voluto aggiungere nella denominazione del ministero dell'Istruzione, è anzitutto un valore costituzionale, chiaramente affermato e declinato dall'articolo 34 della Costituzione". Lo precisa il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in occasione del dibattito sulla fiducia al nuovo governo che è in corso alla Camera dei Deputati. "La scuola è l'infrastruttura più importante del Paese. Deve, in primo luogo, saper individuare, valorizzare e fare emergere i talenti e le capacità di ogni persona indipendentemente dalle sue condizioni di partenza – prosegue il ministro – perché ciascun giovane possa avere una opportunità nel proprio futuro, tra l'altro in consonanza con la lettera e lo spirito dell'articolo 3 della Costituzione". (segue) (Rin)