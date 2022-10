Governo: Zinzi (Lega), legalità è motore per il Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il richiamo alla legalità come fulcro dell'azione di governo è un segnale importante e rappresenta una garanzia anche per tutto il Sud Italia. Uno strumento – in uno con l'impegno per il Meridione richiamato in Aula dal presidente Meloni - per far ripartire la nostra terra, abbandonata dopo anni di promesse. Puntare sulla legalità significa lottare contro le mafie e la corruzione che stritolano le piccole e medie imprese, vera spina dorsale del nostro Paese. Con il centrodestra al Governo sicurezza e legalità per far ripartire il Sud". Così Gianpiero Zinzi, deputato della Lega, a margine delle comunicazioni in Aula. (Ren)