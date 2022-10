Sociale: il "miracolo" del cornetto più caro al mondo, doni per i bimbi del Santobono Pausilipon - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato sulla bocca di tutti, condiviso e commentato migliaia di volte sui social network. Il cornetto più caro al mondo ha scatenato la curiosità di chi leggeva il prezzo: 25 euro. A idearlo è stato il pastry chef Rocco Cannavino, in arte "Zio Rocco", e chiamato in onore del patrono di Napoli San Gennaro "O' miraculo". Dietro al nome si nascondeva un vero e proprio "miracolo", quello di regalare un sorriso ai bambini in difficoltà. Infatti, con i proventi della vendita, sono stati acquistati giocattoli per il reparto oncologico dell'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. Il momento è stato documentato dalla telecamera di Andrea Rossi, tra le Iene di Mediaset, e ideatore del seguitissimo canale "Alici come prima". Nell'indagare sul perché del prezzo elevato, giustificato comunque dalla qualità degli ingredienti, dalla complessità della lavorazione e dal packaging, ha scoperto il nobile intento. Per poter assaggiare "O' miraculo", e quindi perorare la giusta causa, bisogna però attendere il prossimo 19 settembre, quando nei Lab Store Zio Rocco a Napoli (vico Polveriera 27) e a Pomigliano d'Arco (via Roma 161), verrà messo di nuovo in produzione. Il dolce omaggio si compone di sfoglia ischitana al cioccolato fondente criollo 80% unita ad un impasto brioche al succo di lamponi selvatici, contiene un cuore di crema al latte di bufala e vaniglia del Madagascar, farcito di ragù corposo di lamponi selvatici al pepe rosa e 5 gr di composta di pellecchiella del Vesuvio. In superficie polvere di pura liquirizia calabra, e a completare in superfice foglioline e scaglie d'oro puro 24kt. Il tutto consegnato in una riproduzione della famosa teca del tesoro di San Gennaro, che è stata realizzata interamente a mano dall'artigiano Salvatore Imbimbo dell'azienda Starpack. (Ren)