Napoli: domani a Palazzo San Giacomo la presentazione della squadra di serie A2 del Tennis Vomero

- Domani, giovedì 27 ottobre, alle ore 11,30, nella Sala Giunta del comune di Napoli a Palazzo San Giacomo, l'assessore allo Sport Emanuela Ferrante e il Tennis Club Vomero presenteranno la squadra di serie A2 del club collinare in gara nel campionato nazionale di tennis 2022 che, quest'anno, ha la particolare peculiarità di essere composta solo da giocatori di Napoli e della Campania. Nell'ambito della presentazione, il Tennis Vomero, con il suo presidente Dino Causa, con il vice presidente Francesco Buono e con il direttore sportivo Fabrizio Sbriglia, illustrerà l'attività di formazione che ha portato il circolo centenario di via Rossini al primo posto in Campania nella speciale classifica delle scuole tennis d'Italia, nella categoria "Super School" per il 2021. La presentazione di Palazzo San Giacomo sarà anche l'occasione per il Tennis Club Vomero di illustrare i progetti di inclusione, fiore all'occhiello delle attività sociali del circolo. In particolare, sarà presentato l'appuntamento del prossimo sabato 19 novembre, promosso dall'associazione onlus Inside Aut presieduta da Matteo Cinque, nata dall'impegno di genitori di bimbi affetti da spettro autistico. Un evento di sport e inclusione che si terrà sui campi del TC Vomero, con la partecipazione di alcuni dei tennisti del team di serie A2. (Ren)