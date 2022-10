Camera: Grimaldi (Avs), depositata interpellanza per chiedere pubblicazione Pnacc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle più clamorose assenze nel discorso di insediamento della Premier Meloni? La transizione ecologica. Per questo ho depositato un’interpellanza per chiedere la pubblicazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc). Lo annuncia su Facebook il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Marco Grimaldi. "Meloni ha rimosso che il Pnrr, citato come strumento per fronteggiare una non meglio specificata 'crisi globale' 'opportunità di ammodernare l’Italia', ha fra le sue missioni prioritarie una 'rivoluzione verde'. Tutti i grandi Paesi europei si sono dotati di un Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Quali sarebbero le strategie del Governo, oltre alla geniale idea di prosciugare i giacimenti di gas dei nostri mari? Ieri, durante il mio intervento in Aula, ho invitato la Presidente a 'guardare il meteorite' al di sopra del soffitto di cristallo che sostiene di aver sfondato: la crisi climatica - continua Grimaldi -. (segue) (Rpi)