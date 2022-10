Napoli: Ferrante, dura condanna per l'aggressione nella sede di Antinoo Arcigay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dura condanna per l'accaduto" è stata espressa dall'Assessore alle Pari Opportunita Emanuela Ferrante per l'aggressione verbale subita da due dottoresse volontarie nella sede di Antinoo Arcigay Napoli. "Esprimiamo piena solidarietà alle due dottoresse volontarie aggredite - ha detto l'assessore Ferrante - Abbiamo già preso contatti con la Questura per un incontro nel corso del quale andremo a condividere opportune strategie di tutela. A breve sarà anche convocato un tavolo interistituzionale volto a monitorare e supportare le vittime dei crimini d'odio legati all'orientamento sessuale e dell'identità di genere". (Ren)