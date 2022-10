Francia-Italia: delegazione Dipartimento Bouches-du-Rhone in visita a Napoli il 27 e 28 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martine Vassal, presidente del Consiglio del dipartimento francese delle Bouches-du-Rhone, accompagnata da Patrick de Carolis, sindaco di Arles, guiderà una delegazione di rappresentanti eletti del Consiglio dipartimentale e dell’area metropolitana di Aix-Marseille-Provence a Napoli il 27 e 28 ottobre 2022. Lo riferisce un comunicato stampa. Il 27 ottobre, dopo una visita al sito di Pompei, Vassal firmerà una convenzione tra il Musée départemental Arles antique e il parco archeologico di Pompei, alla presenza dei sindaci di Arles e Pompei. Il progetto di questa collaborazione è nato dalle analogie osservate tra le pitture pompeiane e gli affreschi della "Casa dell'Arpista", scoperta nel sito della Verrerie di Arles e che presenta eccezionali sezioni di affreschi murali e migliaia di frammenti decorativi. Oltre a dar vita a degli scambi sulle procedure di restauro e conservazione, la firma dell’accordo consentirà alle due istituzioni di condividere informazioni in diversi ambiti educativi: programmi per studenti e soggetti svantaggiati (disabili, precari, ecc.) e programmi per il grande pubblico. (segue) (Com)