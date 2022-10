Francia-Italia: delegazione Dipartimento Bouches-du-Rhone in visita a Napoli il 27 e 28 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sera del 27 ottobre, nei saloni dell'Hotel Excelsior di Napoli, la delegazione incontrerà gli operatori economici e turistici italiani nel corso di una serata di promozione del turismo e della gastronomia in Provenza, organizzata dal Dipartimento Bouches-du-Rhone e da Provence Tourisme. Sarà inoltre presente il team di Provence Promotion, che ha invitato anche i rappresentanti di aziende di diversi settori e industrie regionali. Sono previsti numerosi incontri con i protagonisti di storie di successo italiane nei settori aeronautico, spaziale, navale e del digitale. Provence Promotion ha individuato le aziende che presentano prospettive di crescita e innovazione che potrebbero essere interessate a svilupparsi in Provenza. E’ inoltre prevista una visita all'equivalente del progetto italiano Henri-Fabre, guidato dall'industriale Leonardo. (segue) (Com)