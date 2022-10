Sanità: Iannone (FdI), De Luca screanzato. Da lui offese inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca è solo uno screanzato che insulta Fratelli d'Italia e mantiene la sanità campana nelle peggiori condizioni possibili. E' per questo che domani abbiamo organizzato a Salerno come FdI una marcia di protesta e ribadiremo con forza che laddove c'è mala sanità non vi è nessuna dignità. Le offese di De Luca sono inaccettabili e le rispediamo al mittente con la convinzione che è giunta l'ora di cambiare aria anche al vertice della Regione Campania". Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, commissario di FdI della Campania.(Ren)