Sanità: Rastrelli (FdI), parole De Luca? De minimis non curat praetor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De minimis non curat praetor". Così il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli, coordinatore cittadino del partito a Napoli rinviando alle affermazioni del governatore campano Vincenzo De Luca sulla marcia per la Sanità organizzata on Campania dal partito di Giorgia Meloni. "Lo stato comatoso di una Regione che eccelle solo in disastri amministrativi – ha aggiunto Rastrelli -, impone una assoluta compostezza. E quindi non meritano neppure commento le ignobili parole di chi fa strame quotidiano del rispetto istituzionale". "Lo stile personale, ad altri ignoto, mi impone peraltro di non replicare neppure a cotanto squallore. Resta solo lo sconforto di vedere la più rilevante carica di governo territoriale interpretata con dinamiche così caricaturali", ha concluso Rastrelli.(Ren)