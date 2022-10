Napoli: torna a risplendere la facciata della Chiesa di Santa Luciella completamente restaurata (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piccolo e prezioso gioiello barocco, la Chiesa di Santa Luciella, nota per conservare il teschio con le orecchie, è rimasta abbandonata per più di 30 anni. Oggi è gestita dall'Associazione Respiriamo Arte, nata da un'idea di un gruppo di giovani laureati partenopei, specializzati in campo artistico e letterario, che hanno dato vita al recupero e alla valorizzazione sia da un punto di vista di sviluppo turistico, sia d'inclusione sociale proponendo momenti aggregativi per le persone del quartiere. Respiriamo Arte rientra tra le Associazioni riunite nella "Rete del Pio Monte della Misericordia" ed è in partenariato con altre realtà della Rete come l'Associazione La Scintilla e l'Associazione Kora. Dall'apertura fino ad oggi, la Chiesa di Santa Luciella ha accolto 40.000 visitatori, nonostante la chiusura forzata, a causa della pandemia (per nove mesi, tra il 2020 e il 2021). (Ren)