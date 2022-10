Ue: Meloni, faremo sentire nostra voce ma non per sabotare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia farà sentire “forte” la sua voce, come si conviene a una grande nazione fondatrice, nelle istituzioni europee. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le sue dichiarazioni programmatiche alla Camera. Lo farà “non per frenare o sabotare l’integrazione europea, come ho sentito dire in queste settimane, ma - ha chiarito - per contribuire ad indirizzarla verso una maggiore efficacia nella risposta alle crisi e alle minacce esterne e verso un approccio più vicino ai cittadini e alle imprese”. (Rin)