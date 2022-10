Governo: Meloni, mai simpatie per regimi, fascismo compreso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A dispetto di quello che strumentalmente si è sostenuto, non ho mai provato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici. Per nessun regime, fascismo compreso”. A dirlo il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni programmatiche alla Camera. “Esattamente come ho sempre reputato le leggi razziali del 1938 il punto più basso della storia italiana, una vergogna che segnerà il nostro popolo per sempre. I totalitarismi del ‘900 hanno dilaniato l’intera Europa, non solo l’Italia, per più di mezzo secolo, in una successione di orrori che ha investito gran parte degli Stati europei”, ha aggiunto. (Rin)