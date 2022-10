Governo: Regioni, corretto rapporto interistituzionale è ricetta giusta per superare attuale crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Regioni sono convinte che "un corretto rapporto interistituzionale", ben sperimentato durante la pandemia, "sia la ricetta giusta anche per superare il momento attuale di crisi economica e sociale, in modo unitario, attraverso la piena collaborazione tra Stato, Regioni, Province e Comuni, seguendo i valori dettati dalla Costituzione. Per questo occorre partire dai territori, valorizzando il ruolo delle Regioni quale hub territoriale in grado di definire con efficacia, anche attraverso la legislazione, la programmazione e il coordinamento". E' quanto si legge nel documento che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con le priorità da affrontare insieme al governo. "E’ indispensabile, infatti, riscoprire uno spirito in qualche modo costituente, perseguendo una logica di integrazione delle politiche pubbliche che garantisca unitarietà all’azione di governo tanto nel risalire l’onda devastante della crisi in atto, quanto nel costruire insieme un modello fondato sulla sostenibilità e sull’inclusività, in grado di favorire lo sviluppo sociale ed economico delle future generazioni", prosegue. "Le Regioni - si evidenzia - ritengono necessario affrontare con il nuovo governo, in un’ottica di leale collaborazione istituzionale, le diverse tematiche richiamate in questo documento, con la finalità di rafforzare la cooperazione interistituzionale e di definire una strategia condivisa a medio e lungo termine e coordinata per evitare la sovrapposizione delle programmazioni e assicurare la maggiore efficacia nell’utilizzo delle risorse disponibili".(Rin)