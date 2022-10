Pnrr: Regioni a governo, fondamentale per modernizzazione Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’odierna difficoltà di approvvigionamento delle forniture deve essere trasformata in occasione per ricreare posti di lavoro attraverso filiere corte, partendo da alcuni ambiti prioritari già promossi a livello europeo ed impostare una strategia di politica comune che abbracci la ricerca e l’innovazione tecnologica, la cyber security, i settori a forte intensità energetica, le energie rinnovabili, la digitalizzazione e la salute. In questo contesto le politiche regionali, nonché le straordinarie opportunità offerte dalla nuova programmazione UE dei fondi strutturali e dal Pnrr, risultano fondamentali per lo sviluppo ed il rilancio dei sistemi produttivi territoriali e per la modernizzazione del Paese, soprattutto alla luce dell’attuale scenario geopolitico e di uscita dalla pandemia". E' quanto si legge nel documento che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con le priorità da affrontare insieme al governo. (Rin)