Covid: Meloni, non replicheremo modello restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Qualcosa nella gestione della pandemia, decisamente, non ha funzionato e dunque voglio dire fin d’ora che non replicheremo in nessun caso quel modello”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni programmatiche alla Camera. “Possiamo imparare dal passato per farci trovare pronti. L’Italia - ha ricordato - ha adottato le misure più restrittive dell’intero occidente, arrivando a limitare fortemente le libertà fondamentali di persone e attività economiche, ma nonostante questo è tra gli Stati che hanno registrato i peggiori dati in termini di mortalità e contagi”. (Rin)