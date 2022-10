Governo: Meloni, non rinunceremo a riforme davanti a opposizione pregiudiziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nostra proposta è un semi presidenzialismo sul modello francese ma rimaniamo aperti ad altre soluzioni e vogliamo confrontarci con tutti per arrivare alla riforma migliore e più condivisa possibile, "ma non rinunceremo a riforme se ci trovassimo davanti opposizioni pregiudiziali". A dirlo il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni programmatiche alla Camera. “Siamo fermamente convinti che l’Italia abbia bisogno di una riforma costituzionale in senso presidenziale. Una riforma che consenta all’Italia di diventare una democrazia decidente”, ha aggiunto. (Rin)