Governo: Meloni, scuola e università torneranno centrali

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni programmatiche alla Camera, ha chiarito che la scuola e l’università torneranno centrali nell’azione di governo, perché rappresentano una risorsa strategica fondamentale per l’Italia, per il suo futuro e i suoi giovani”. L’istruzione “è il più formidabile strumento per aumentare la ricchezza di una nazione, sotto tutti i punti di vista. Il capitale materiale non è nulla senza capitale umano”, ha aggiunto. (Rin)