- “Non intendiamo in alcun modo mettere in discussione il diritto d’asilo per chi fugge da guerre e persecuzioni. Il nostro obiettivo è impedire che sull’immigrazione l'Italia continui a farsi fare la selezione in ingresso dagli scafisti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni programmatiche alla Camera. (Rin)