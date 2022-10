© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni programmatiche alla Camera, ha chiarito che il governo intende “incentivare in ogni modo l’occupazione femminile, premiando quelle aziende che adottano politiche che offrono soluzioni efficaci per conciliare i tempi casa-lavoro e sostenendo i Comuni per garantire asili nido gratuiti e aperti fino all’orario di chiusura di negozi e uffici”. (Rin)