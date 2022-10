Governo: Regioni, intervenire su equilibri dei bilanci regionali, Tpl e sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sottolinea l’urgenza di adottare, già a partire dalla prossima legge di bilancio, soluzioni rispetto alle tematiche legate ai bilanci regionali, il Tpl e la sanità. E' quanto si legge nel documento che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con le priorità da affrontare insieme al governo. "Equilibri dei bilanci regionali, sottoposti a dura prova a causa: di maggiori costi per il costo dei prodotti energetici e di funzionamento per le proprie organizzazioni; della compensazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, relativi agli anni dal 2014 al 2022, in applicazione dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per cui si ritiene almeno doverosa una rateizzazione della restituzione in quanto mancano 3 mesi al termine dell’esercizio; delle minori entrate 2021 e 2022", spiega il documento. "Il Trasporto pubblico locale: Compensazioni minori ricavi da tariffa per aziende Tpl anno 2021. Il governo aveva fornito rassicurazioni sulla copertura dei minori ricavi da tariffa alla stregua di quanto accaduto per il 2020. Al momento non risultano esserci iniziative nazionali in ordine a questa criticità (stima 950 milioni di euro). Maggiori costi energetici /carburanti - prosegue la Conferenza delle Regioni -. Le aziende hanno registrato impennate anche importanti dei costi energetici e carburanti. Il fondo, di cui all’art. 9, comma 1, del DL 115/2022, nonostante l’incremento previsto nel DL Aiuti ter, (in totale 140 milioni di euro) è assolutamente insufficiente, aggirandosi il reale fabbisogno per il 2022 del settore intorno alla cifra di circa 420 milioni di euro per i maggiori costi energia elettrica e 65 milioni di euro per i carburanti solo per il periodo gennaio – aprile 2022. Adeguamento dei corrispettivi di servizio al tasso inflazione programmato Si ricorda l’obbligo da parte delle Regioni e delle Province autonome di adempiere all’adeguamento del corrispettivo che si traduce in una spesa obbligatoria per i bilanci regionali. Sanità: Livello del fabbisogno sanitario nazionale; Maggiori costi fonti energetiche; Riforma della medicina territoriale. Investimenti. Investimenti territoriali: in sinergia istituzionale con gli Enti locali. (Rin)