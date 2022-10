© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sovranità alimentare “non è più rinviabile e vuol dire che non dipenderemo da nazioni distanti per dare da mangiare ai nostri figli e non” come dice qualcuno non importare più “l’ananas”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni programmatiche alla Camera. (Rin)