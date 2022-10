Cultura: sabato e domenica “Beckett on tourette” al Teatro Civico 14 di Caserta - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 29 (ore 20) e domenica 30 ottobre (ore 18) al Teatro Civico 14 (all'interno di Spazio X - via F. Petrarca 25 P.co dei Pini, Caserta) la quattordicesima stagione prosegue con Beckett on Tourette di VRAB pictures, connubio creativo di Lucilla Mininno e Giovanni La Fauci, in collaborazione con Nutrimenti Terrestri. Uno spettacolo di semi-varietà tragi-comica – sulle musiche di Giovanni La Fauci, Simone Di Blasi, Claudio La Rosa, Danilo Orbitello e le coreografie di Gaia Gemelli - in cui, ai tempi di una pandemia appena conclusa e di un dissesto sociale totale, un’intervista televisiva indaga cos’è successo al mondo dell’arte dagli anni ’80 ad oggi. (Ren)