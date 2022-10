Napoli: al via gara da 269milioni per bonifica parco urbano Bagnoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi la gara da 269 milioni di euro per la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento congiunto di servizi tecnici di progettazione esecutiva, servizi e lavori, per gli interventi di bonifica del parco urbano, bonifica del sedime delle infrastrutture e realizzazione di infrastrutture nel Sito di Interesse Nazionale di Bagnoli - Coroglio. Secondo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si tratta di "un ulteriore passo concreto verso la nuova Bagnoli che stiamo realizzando nell'arco di pochi mesi per imprimere una svolta rispetto al passato - sottolinea il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - Siamo sicuri che la collaborazione istituzionale con il nuovo Governo, in continuità con quanto avvenuto col precedente, garantirà un futuro positivo per la trasformazione di Bagnoli". L'appalto - ha spiegato una nota - consentirà di dare tempestiva esecuzione ai lavori non appena perfezionate le procedure autorizzative dei singoli stralci progettuali che saranno posti a base di specifici contratti attuativi dell'accordo quadro. Gli interventi di bonifica privilegeranno l'uso di tecnologie 'environment-friendly' quali la bio-phytoremediation e verranno attuati in conformità alle priorità fissate nella direttiva quadro europea sulla gerarchia dei rifiuti, che individua le modalità di gestione atte a conseguire il minor impatto ambientale possibile. L'accordo quadro sarà il principale strumento attuativo per la realizzazione della Smart City Bagnoli: tramite la realizzazione di infrastrutture integrate con sistemi di gestione innovativi di energia, telecomunicazioni, acque, mobilità e rifiuti, consentirà di restituire ai cittadini un'area sicura e altamente fruibile. (Ren)