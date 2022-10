Governo: Meloni, soluzione non è reddito cittadinanza ma lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per chi è in grado di lavorare, la soluzione non può essere il reddito di cittadinanza, ma il lavoro, la formazione e l’accompagnamento al lavoro, anche sfruttando appieno le risorse e le possibilità messe a disposizione dal Fondo sociale europeo. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni programmatiche alla Camera. “Perché per come è stato pensato e realizzato, il Reddito ha rappresentato una sconfitta per chi era in grado di fare la sua parte per l’Italia, oltre che per se stesso e per la sua famiglia”, ha aggiunto. (Rin)